Braden Holtby a fait le plein d’énergie

Le gardien des Capitals de Washington Braden Holtby a remporté la première coupe Stanley de sa carrière le printemps dernier, mais il demeure motivé à accumuler les victoires et se sent fin prêt à disputer la prochaine saison.

En 2017-2018, le vétéran a connu une excellente première moitié de campagne, affichant un dossier de 24-8-0, une moyenne de buts alloués de 2,68 et un taux d’efficacité de ,917. Cependant, il a manqué d’énergie durant un certain temps, obtenant une victoire en huit décisions entre le 11 février et le 6 mars, de sorte que son adjoint Philipp Grubauer a amorcé 10 des 16 dernières parties du calendrier régulier.

Cette pause a été bénéfique, puisque l’homme masqué est revenu en force dès qu’il a repris sa place devant le filet en séries éliminatoires, au troisième match du premier tour.

«Ce fut bien de prendre une pause pour refaire le plein. En regardant chaque vidéo et en examinant chaque mouvement, nous sommes revenus à la base, a-t-il déclaré au site NHL.com. Plus on analysait tout cela, plus on se rendait compte qu’il ne manquait pas grand-chose pour être réellement bon. C’était aussi une question de jouer de chance à certains moments.»

Maintenant, Holtby souhaite assumer une charge de travail importante en 2018-2019. Il croit entamer davantage que ses 54 rencontres amorcées l’an passé.

«Une des raisons expliquant mes succès en séries, c’est que je jouais à tous les jours, a-t-il dit. Je me sens mieux dans ce contexte. Votre corps et votre mental se portent bien quand vous suivez une routine quotidienne. C’est plus facile pour moi. Chaque joueur est différent, mais au fil des ans, vous essayez de vous connaître davantage. C’est un aspect que j’ai remarqué et que je considère plus facile à réaliser.»

De grandes choses à venir?

Le nouvel entraîneur-chef des Capitals, Todd Reirden, a pu constater tout le talent de son gardien lorsqu’il était adjoint de l’instructeur Barry Trotz, parti chez les Islanders de New York. Il croit que le gardien numéro 1 de l’équipe sera encore meilleur.

«La dernière année n’a pas été facile. Quand il est revenu en séries, on tirait de l’arrière 2-0 [dans le duel de premier tour contre les Blue Jackets de Columbus] et cette troisième partie a représenté la situation où nous avons eu le plus de pression. Et il a livré la marchandise, a commenté Reirden. Ce fut un moment déterminant. Espérons qu’il pourra bâtir à partir de ça et profiter du rythme acquis grâce à notre parcours éliminatoire. Je pense qu’il a grandi beaucoup, non seulement comme gardien, mais également en tant que personne.»