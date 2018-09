Antonio Brown brille par son absence

Le receveur de passes des Steelers de Pittsburgh Antonio Brown ne s’est pas présenté aux rencontres d’équipe, lundi, au lendemain d’un revers de 42-37 aux mains des Chiefs de Kansas City.

Selon le quotidien Pittsburgh Post-Gazette, le joueur-vedette semblait furieux sur le terrain durant le dernier match et a refusé de discuter avec les médias après la défaite des siens. Lundi, un ancien employé des Steelers l’a interpellé sur les réseaux sociaux en affirmant qu’il serait beaucoup moins efficace avec une autre organisation. Brown a répondu sur son compte Twitter : «Échangez-moi et on verra».

Le même journal n’a pu déterminer si cette absence avait été acceptée par l’entraîneur-chef Mike Tomlin. Cependant, des sources ont précisé que les raisons exactes demeuraient obscures. Les joueurs de l’équipe étaient en congé mardi et devront se rapporter le lendemain.

Le mois dernier, Brown avait menacé un journaliste qui avait rédigé un article peu flatteur à son égard. L’organisation de la Pennsylvanie doit composer avec l’insatisfaction d’un autre élément-clé, soit le porteur de ballon Le’Veon Bell. Ce dernier poursuit sa grève à cause d’un différend contractuel.