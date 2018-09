Un autre coup d’éclat de Zlatan!

Publié aujourd'hui à 17h04

Mis à jouraujourd'hui à 17h08

J’imagine que vous êtes nombreux à avoir vu le 500e but de la carrière de Zlatan Ibrahimovic, que le Suédois a inscrit samedi dernier dans la défaite de 5-3 du Galaxy de Los Angeles contre le Toronto FC.

Si vous ne l’avez pas encore vu, le voici :

Zlatan marque son 500e but en carrière - TVA Sports

Un tel coup d’éclat, marquer avec un coup de kung-fu qui me rappelle le «Karaté Kid», Zlatan nous a habitués à ça au cours de sa carrière. Et quelle façon de célébrer son 500e but!

C'est un attaquant qui a un grand physique, qui est costaud, qui a les atouts pour être dominant dans la surface, mais il nous surprend toujours avec des buts acrobatiques, avec une flexibilité qui lui permet de faire des reprises de volée dans des angles très difficiles, à des endroits très difficiles.

Il n'y a que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont plus de buts que lui parmi les joueurs actifs. Malheureusement pour lui, il évolue à la même époque que ces deux monstres, ces deux dieux. Même si Zlatan se compare parfois à Dieu, je pense qu'il est plutôt un demi-dieu, parce qu'il y en a deux qui le surpassent à ce niveau-là. Il est néanmoins dans cette catégorie de joueurs qui comptent des buts quoi qu’il advienne: si on regarde son historique, il a marqué partout où il est passé, et dans de grands clubs, où la compétition interne est souvent forte, surtout au poste d'attaquant.

Ses statistiques parlent d'elles-mêmes :

PSG: 156 buts en 180 matchs

Inter Milan: 66 buts en 117 matchs

AC Milan: 56 buts en 85 matchs

Ajax Amsterdam: 48 buts en 117 matchs

Manchester United: 29 buts en 53 matchs

Juventus: 26buts en 92 matchs

FC Barcelone: 22 buts en 46 matchs

Malmö Fc: 18 buts en 47 matchs

LA Galaxy: 17 buts en 22 matchs

Suède: 62 buts en 116 matchs

Au Paris Saint-Germain, il est devenu en quatre saisons le meilleur buteur de l'histoire du club. Si ce n'était pas de la saison extraordinaire de Josef Martinez avec Atlanta United, il serait dans la lutte pour le soulier d’or cette saison dans la MLS. Il sait faire parler de lui hors du terrain, mais surtout sur le terrain avec ses buts extraordinaires.

Est-ce que son but de samedi est le plus beau de l’année dans la ligue? Il y a certainement quelques buts qui sont candidats. Ça inclut d’ailleurs le premier but qu’il a marqué en MLS au printemps dernier lors de son premier «clasico» contre le Los Angeles FC, cette frappe qui a surpris le gardien à plus de trente mètres. Il vient d'en faire un autre qui sera parmi les candidats. Il part avec une longueur d'avance sur tout le monde pour être récipiendaire du but de l'année!

Des questions à San Jose

Ainsi, les Earthquakes de San Jose ont décidé de congédier leur entraîneur, le Suédois Mikael Stahre. C'est le troisième entraîneur en une saison et demie à perdre son emploi là-bas. Il y a eu Dominic Kinnear en juin 2017, ensuite, son remplaçant par intérim Chris Leitch n'a pas été gardé en poste à la fin de la saison, puis on a embauché Stahre. Et voilà, moins d'un an plus tard, qu'il est démis de ses fonctions.

Ça ne va pas bien pour les Earthquakes, qui sont bon derniers au classement avec seulement 20 points. Pourtant, en début de saison, on avait un peu le vent dans les voiles, mais on s'est ensuite mis à enchaîner les défaites.

Il faut donc se demander si Stahre avait l'effectif nécessaire pour gagner. Parce que oui, on peut mettre les entraîneurs dehors, mais la question de pose: est-ce qu'il faut faire un vrai remue-ménage dans l'effectif?

C'est quand même un club qui compte sur Chris Wondolowski, qui deviendra vraisemblablement bientôt le meilleur buteur de l'histoire de la MLS, mais outre lui, il n'y a rien de très épatant et depuis quelques années, San Jose est plus souvent qu'autrement dans la moitié inférieure du classement. Le club cherche toujours cet électrochoc, ce "coach" qui instaurera une nouvelle culture. On est allé chercher un directeur général, Jesse Fioranelli, qui est bon avec les statistiques avancées et qui essaie d'amener une nouvelle approche, mais on voit que malgré qu'ils aient fait les séries en 2017, ils ne les ont pas faites en 2016 et en 2018 (c'est déjà confirmé).

Il y a quelque chose qui se passe là. Ce n'est pas un club qui investit beaucoup pour aller chercher des joueurs à l'étranger. Le problème pour les 'Quakes, c'est que la MLS change. Il y a quelques équipes, comme Atlanta United, le Los Angeles FC ou le Toronto FC, qui font des gros investissements, il y a ensuite une sorte de deuxième tiers où on retrouve des clubs comme le Sporting de Kansas City ou le Crew de Columbus, qui investissent moins, mais très intelligemment, et qui sont régulièrement dans les séries. Il y a ensuite les équipes qui sont dans le bas du classement, comme San Jose, les Rapids du Colorado, ou D.C. United avant cette saison. Il importe pour la direction des Earthquakes de redresser la barque afin de monter dans ce deuxième tiers pour retrouver les séries.

Une «Campeones Cup» qui en dira long

TVA Sports présentera ce mercredi la première édition de la «Campeones Cup», qui mettra aux prises le dernier champion de la Coupe MLS, le Toronto FC, et les Tigres de Monterrey, champions mexicains, au BMO Field dans la Ville Reine.

C'est un match qu'il faudra garder à l'oeil. La MLS a souvent affiché, dans les dernières années, son ambition de devenir l'une des meilleures ligues au monde, mais avant d'en arriver là, il faut d’abord être la meilleure dans sa région.

Ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes se connaissent, parce qu'elles se sont rencontrées en quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF au printemps dernier. En route vers la finale, Toronto avait réussi à éliminer les Tigres grâce à la règle des buts à l'étranger.

En écoutant bien ce qui se dit, on réalise chez les Mexicains que ce match-là, c'est vraiment la Liga MX contre la MLS. Même si le TFC est une équipe canadienne, ils voient cela comme un match contre le championnat américain. Ils veulent démontrer que si l'Amérique du Nord s'impose dans plusieurs sports majeurs, le soccer, c'est le sport du «reste du monde» et dans la CONCACAF, c'est que le Mexique qui domine, pour ainsi dire. La MLS, elle, veut démontrer qu'elle a progressé, que son standard monte.

Parce que le niveau de la MLS a vraiment, depuis trois ans, pris du gallon. Ça a commencé avec le parcours de l'Impact en Ligue des champions de la CONCACAF en 2015. Le Toronto FC a aussi atteint la finale au printemps passé, mais même les Red Bulls de New York, avec une équipe jeune, a fait bonne figure en 2018. Ça démontre que les équipes MLS se rendent souvent en demi-finale, que la ligue gagne en respect, mais on cherche désormais des victoires en finale, pour prouver qu'on est capable de battre la Liga MX.

Cette «Campeones Cup», c’est bon pour tout le monde, parce que la Coupe du monde 2026 s'en vient et elle sera organisée par le Mexique, le Canada et les États-Unis.

Et pour le Toronto FC, qui ne connaît pas une saison à la hauteur de ses attentes, c’est néanmoins l’occasion de mettre la main sur un deuxième trophée en 2018 avec sa victoire en finale du Championnat canadien.