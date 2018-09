Revigorés, les Sags aspirent aux grands honneurs

Publié aujourd'hui à 18h35

Mis à jouraujourd'hui à 18h43

Quand on veut connaître du succès dans le sport, il faut une petite part de chance.



Prenons le cas de l’Océanic de Rimouski. L’équipe aspirera aux grands honneurs dans les deux prochaines saisons.



L’équipe n’avait que 14,3% des chances d’obtenir le premier choix au total en 2017 et c’est l’Océanic qui a gagné la loterie Alexis Lafrenière. Le numéro 11 a complètement changé l’allure de l’équipe.



Dans les derniers mois, ce sont les Saguenéens de Chicoutimi qui ont vécu pareil scénario.



Malgré 9,5% des chances de repêcher premier au total, les Sags ont pu obtenu le choix tant convoité.



Le DG Yanick Jean a arrêté son choix sur Hendrix Lapierre, qui a traîné l’Intrépide de Gatineau sur ses épaules l’an dernier.



Les Sags ont aussi joué de chance avec Théo Rochette, leur deuxième choix de premier tour. Le Suisse, ajouté à la toute dernière minute avant le repêchage midget à Shawinigan, a glissé jusqu’au septième échelon.

Sur un nuage



C’était le meilleur des deux mondes pour les Saguenéens. Leur grand patron, Yanick Jean, était sur un nuage.



Il avait vendu un virage jeunesse aux partisans, eux qui ont été très patients. C'était la chose à faire après des années de surplace. Les choses s'apprêtent à changer.



Depuis 12 ans, les Sags n’ont jamais terminé plus haut que le huitième rang du classement général. Quand ils ont connu du succès en séries éliminatoires, les Bleus avaient été bâtis à coups de transactions quelques semaines auparavant.



La dernière édition aspirant aux grands honneurs qui avait été bâtie par le repêchage : les bonnes formations de 2004 à 2006.



Bref, le vent a tourné. Les jeunes Saguenéens sont prometteurs et d’ici deux ans, ils seront parmi les meilleures équipes de la LHJMQ. Grâce au repêchage.



Après Lafrenière, Lapierre

Hendrix Lapierre a montré de très belles choses durant le camp d’entraînement. Soyons prudents, mais au Saguenay, on l’imagine déjà comme d’un choix de premier tour au repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2020.



Le #92 des Sags sera tout un fabricant de jeu. Théo Rochette, qui doit s'ajuster au hockey nord-américain, n'est pas piqué des vers lui non plus.



Je l’ai senti lors de mon récent passage au Saguenay, les partisans des Sags sont enthousiastes. Ils voient tout le potentiel de leur équipe et de belles années devant eux.



En toile de fond, le dossier du nouvel amphithéâtre. Le Saguenay veut se doter d’un nouvel aréna, situé en plein coeur du centre-ville. Un projet de 80 millions $.



Un beau projet qui pourrait enfin faire passer Saguenay au 21e siècle. Le Centre Georges-Vézina a donné de belles années aux amateurs de hockey de la région, mais il est dépassé.



Espérons que les foules plus nombreuses et une équipe améliorée dans les prochains mois et les prochaines années puissent convaincre les détracteurs du projet.