Michael Conforto dominant à la plaque

Michael Conforto a produit six points et les Mets de New York ont vaincu les Phillies 9-4, lundi soir, à Philadelphie.

Le voltigeur a d’abord inscrit deux points grâce à un simple en cinquième manche. Il a ensuite poussé Nick Williams au marbre avec son 22e double de la saison en septième. Conforto a conclu sa soirée de boulot de la meilleure façon avec un circuit bon pour trois points dans le dernier engagement.

L’ensemble des points des perdants a été réalisé lors de la cinquième manche. J.P. Crawford a produit trois points avec un triple et il a ensuite été envoyé à la plaque par un simple de Cesar Hernandez.

La victoire a été acquise par Zack Wheeler (12-7), qui a œuvré pendant sept manches, permettant tous les points des Phillies sur trois frappes en lieu sûr.

C’est Tommy Hunter (4-3) qui a hérité de la défaite, lui qui a permis le point gagnant dans l’unique manche qu’il a lancé.