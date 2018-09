Les Red Sox tenteront de décrocher le titre de section contre les Yankees

Les Red Sox de Boston n’ont besoin que d’une victoire combinée à une défaite des Yankees de New York pour s’assurer le titre de la section Est de la Ligue américaine. Cela tombe bien, puisqu’ils entament mardi une série de trois matchs au domicile de leurs plus grands rivaux.

S’ils décrochent une victoire au Yankee Stadium, les hommes d’Alex Cora seront sacrés champions de section pour une troisième année de suite.

«Ce serait incroyable, a lancé au site MLB.com l’artilleur Chris Sale, dimanche, après la victoire de 4-3 des siens contre les Mets de New York. Nous aurions aimé le faire [contre les Mets], mais nous n’y sommes pas parvenus. Aller au domicile de notre plus grand rival et gagner le titre de section, ce serait plaisant. Cela dit, nous allons l’apprécier, peu importe où nous sommes.»

L’as lanceur, qui se remet d’une blessure à l’épaule, a bien fait contre l’autre équipe de New York dimanche en ne permettant aucun point et un seul coup sûr en trois manches de travail. Les Red Sox font preuve de patience avec Sale, réduisant sa charge de travail dans l’espoir qu’il soit au sommet de sa forme en séries.

Betts frappeur désigné

Mookie Betts devrait occuper le rôle de frappeur désigné mardi dans le Bronx. Le voltigeur étoile a ressenti une douleur sur le côté gauche de son corps en effectuant un relais au marbre dimanche. Il a quitté la rencontre, mais son gérant a indiqué par la suite que la blessure n’était pas sérieuse.

Par mesure préventive, il sera toutefois remplacé au champ droit par J.D. Martinez.

La série opposant les Red Sox aux Yankees pourrait également marquer le retour au bâton d’Aaron Judge. Le nom de la vedette des Yankees, qui se remet d’une fracture au poignet droit, a été retiré de la liste des blessés la semaine dernière, mais il n’a toujours pas reçu le feu vert pour frapper.

Il a disputé deux manches au champ extérieur contre les Blue Jays de Toronto vendredi dernier.

«C’est une possibilité, a reconnu le gérant des Yankees, Aaron Boone. Cependant, nous ne sommes pas prêts à prendre une décision tout de suite.»