Les Earthquakes en ont assez de leur entraîneur

Les Earthquakes de San Jose ont limogé lundi leur entraîneur-chef Mikael Stahre pour le remplacer par Steve Ralston sur une base intérimaire.

L’assistant Alex de Crook a également écopé. Ralston sera aux commandes de l’équipe pour le reste de la campagne.

«Nous sentions qu’il fallait effectuer un changement et nous croyons que les parties restant à disputer constituent une occasion pour tous d’emprunter une nouvelle direction et d’évaluer les options envisageables. Le but est d’améliorer notre club pour la prochaine année et ultérieurement», a déclaré dans un communiqué le directeur général Jesse Fioranelli.

La formation californienne connaît une saison à oublier, étant déjà éliminée en vertu du pire dossier (4-16-8) de la Major League Soccer et d’une récolte de 20 points.

Stahre, un Suédois de 43 ans, occupait son poste depuis le 24 novembre 2017 après avoir travaillé dans son pays natal durant plusieurs années. Pour sa part, Ralston est un ancien joueur qui agissait comme instructeur-adjoint depuis janvier 2015.