La défensive des Bears se charge des Seahawks

Un touché de la défensive des Bears a permis à la formation de Chicago de l’emporter 24-17 sur les Seahawks de Seattle, lundi soir, au Soldier Field.

En plus de dominer l’attaque menée par Russell Wilson pendant la majeure partie de la rencontre, l’unité défensive des Bears a marqué un touché dans un deuxième match consécutif. En fin de rencontre, Prince Amukamara a bien lu le jeu et a intercepté le ballon pour finalement le ramener dans la zone des buts 49 verges plus loin. Les points engrangés par le demi de coin ont finalement fait la différence.

La défense a menotté Wilson et les siens jusqu’au quatrième quart. Le quart-arrière a réussi deux passes de touché dans les dix dernières minutes de jeu, mais son interception a finalement coulé les siens.

Sur le plan offensif pour les gagnants, le quart Mitchell Trubisky a réussi un premier match de deux passes de touché dans la NFL. Le jeune pivot a terminé son match avec 25 passes complétées en 34 tentatives pour des gains de 200 verges. Il a cependant été victime de deux interceptions. Le botteur Cody Parkey a également réussi un placement.

Les Bears ont maintenant une fiche de 1-1, tandis que les Seahawks n’ont toujours pas connu la victoire en deux parties.