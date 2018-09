Justin Verlander et Yasiel Puig les plus méritants

Le lanceur des Astros de Houston Justin Verlander et le voltigeur des Dodgers de Los Angeles Yasiel Puig ont été choisis les joueurs de la semaine dans le baseball majeur, lundi.

Honoré dans la Ligue américaine, Verlander a remporté ses deux départs, accordant trois points et neuf coups sûrs en 14 manches, tout en effectuant 21 retraits sur des prises. Le droitier a notamment éventé 11 frappeurs des Diamondbacks de l’Arizona, dimanche, égalant son sommet pour la saison à ce chapitre. Auparavant, il avait eu le dessus sur les Tigers de Detroit, son ancienne équipe, le 10 septembre.

Depuis le début de septembre, le vétéran a remporté ses trois décisions, limitant l’adversaire à une moyenne au bâton de ,164. Il présente un dossier de 16-9 et une moyenne de points mérités de 2,67 depuis le début de la campagne. La formation texane a gagné 12 de ses 14 derniers affrontements. Elle occupe la tête de la section Ouest de l’Américaine.

Pour sa part, Puig a été récompensé dans la Nationale grâce à une moyenne de ,429, cinq circuits et neuf points produits. Il a cogné deux longues balles aux dépens des Cardinals de St. Louis, vendredi, et trois autres le lendemain pour devenir le neuvième joueur de l’histoire de son équipe à frapper deux coups de quatre buts ou plus dans deux parties d’affilée. Le dernier Dodger ayant réalisé cet exploit précédemment est Adrian Beltre en 2004.

L’athlète de 27 ans a aidé les siens à s’approcher à un demi-match des Rockies du Colorado et du premier rang de l’Ouest de la Nationale.