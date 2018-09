Johnny Manziel sera le partant contre les Blue Bombers

Johnny Manziel sera le quart-arrière partant des Alouettes de Montréal, vendredi à Winnipeg, contre les Blue Bombers, a annoncé lundi l’entraîneur-chef de l’équipe, Mike Sherman.

La nouvelle a été rapportée par le quotidien «The Gazette».

Le pivot de 25 ans s’est entraîné avec les partants en attaque plus tôt dans la journée.

Manziel, qui n’a pas joué depuis qu’il a subi une commotion cérébrale contre le Rouge et Noir d’Ottawa le 11 août, a fait connaître sa frustration jeudi dernier. Il avait notamment laissé entendre que la direction n’avait peut-être plus confiance en lui.

Son remplaçant, Antonio Pipkin, a bien fait en son absence en menant notamment les Oiseaux à des victoires contre les Argonauts de Toronto et le Rouge et Noir.

Il a toutefois connu des ennuis dans la défaite de 32-14 contre les Lions de la Colombie-Britannique, vendredi, n’amassant que 95 verges, en plus de voir quatre de ses passes interceptées.

Manziel, pour sa part, a complété 27 de ses 46 passes pour 272 verges de gains et quatre interceptions avec les Alouettes.

Le quart-arrière Vernon Adams, qui se remet d’une blessure au pied, était pour sa part de retour à l’entraînement, selon le réseau TSN.

La porte pour Chris Harper

Par ailleurs, les Alouettes ont libéré le receveur de passes Chris Harper, tout en ajoutant le demi défensif Caleb Ham et le secondeur Jason Hall à leur équipe d’entraînement.

Harper a totalisé 62 verges et un touché en sept réceptions cette saison. Celui ayant tenté sa chance avec les Argonauts de Toronto le printemps dernier a aussi disputé 14 matchs dans la NFL avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les 49ers de San Francisco en 2015 et 2016.

Fils de l’ancien quart-arrière des Moineaux Tracy Ham, Caleb Ham avait signé un contrat avec les «Argos» l’hiver passé, mais il a été retranché au début mai. Hall a subi le couperet chez les Seahawks de Seattle à la fin août, n’ayant pas joué une seule partie hors-concours durant le camp d’entraînement.