Jeux équestres mondiaux: Colleen Loach 47e du concours complet

(Sportcom) – Colleen Loach et sa monture Qorry Blue d’Argouges ont terminé le concours complet des Jeux équestres mondiaux au 47e rang, lundi, à Tyron en Caroline du Nord.

Provisoirement 40e après la deuxième épreuve du concours, le cross-country, la cavalière de Dunham a glissé au classement après l’épreuve des sauts d’obstacles où elle a été pénalisée de 16 points.

Au classement final, Loach obtient un pointage de 60,4. La Britannique Rosalind Canter (24,6 points), sur Allstar B, a été médaillée d’or devant l’Irlandais Padraig McCarthy (27,2) et son cheval Mr Chunky. Le bronze a été remporté par l’Allemande Ingrid Klimke (27,3) qui montait SAP Hale Bob OLD.

La Québécoise avait d’abord pris le 60e à l’étape de dressage présentée la semaine dernière.

Selena O’Hanlon (41,7, Foxwood High) a été la meilleure représentante canadienne avec une 27e place à ce concours où 82 participants étaient en lice.

Loach s’était classée 42e au concours complet individuel aux Jeux olympiques de Rio.

Au classement par équipe, le Canada termine au 11e rang. L’or, l’argent et le bronze ont été attribués à la Grande-Bretagne, à l’Irlande et à la France. L’équipe canadienne était formée de Loach, O’Hanlon, Lisa Marie Fergusson (Honor me) et de Jessica Phoenix (Pavarotti).