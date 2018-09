Jesperi Kotkaniemi : «C’était fou!»

La coqueluche du camp d'entraînement Jesperi Kotkaniemi a soulevé la foule, lundi, lorsqu'il a marqué le troisième but des Canadiens de Montréal contre les Devils du New Jersey.

Le Finlandais, troisième espoir sélectionné au total lors du dernier repêchage, est loin d'oublier sa première expérience dans un match de la Ligue nationale de hockey.

«C’était fou. Je n’ai jamais entendu une foule aussi bruyante. C’était assez incroyable!», a-t-il raconté après la victoire de 3-1.

Sourire fendu jusqu'aux oreilles et un peu dépassé par toute l'attention qu'il a suscitée dans un match préparatoire, le joueur de 18 ans se souvient à peine de la séquence qui a mené à son but.

«J’essayais de prendre possession de la rondelle. Je ne sais pas ce qui s’est passé par la suite. J’ai saisi la rondelle et j’ai tiré!»

Kotkaniemi croit qu'il gagne en confiance, mais il est encore trop tôt pour penser qu'il aura sa place avec le grand club au début de la vraie saison.

«Je me sentais plus à l’aise en deuxième période et la troisième période a été ma meilleure, a-t-il expliqué.

«C’était bien pour une première soirée, mais ce n’est qu’un match.»

Écoutez les échos de vestiaire des Canadiens dans la vidéo, ci-dessus.