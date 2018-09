Frédérick Gaudreau marque dans la victoire des Predators

Dans le premier match d’un programme double, lundi à Sunrise, le Québécois Frédérick Gaudreau a fait scintiller la lumière rouge dans une victoire de 5-0 des Predators de Nashville contre les Panthers de la Floride.

L’attaquant tentera de faire sa place dans la formation du Tennessee, sans quoi il devra passer par le ballottage s’il est rétrogradé au terme du camp d’entraînement.

P.K. Subban a également touché la cible dans la victoire. L’ancien défenseur du Canadien de Montréal a inscrit le deuxième filet des visiteurs, lors de la deuxième période.

Tentant d’effectuer un retour en Amérique du Nord après son parcours dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), l’arrière tchèque Filip Pyrochta a marqué un filet et récolté une aide.

L’athlète de 22 ans a disputé les deux dernières campagnes avec le HC Bili Tygri de Liberec, en République tchèque.

Calle Jarnkrok et Rocco Grimaldi ont également marqué, tandis que Juuse Saros et Tom McCollum ont respectivement effectué 24 et trois arrêts.