Fantasy football: les 10 joueurs autonomes les plus intéressants

Votre repêchage se révèle bien ordinaire finalement, votre équipe est affligée par les blessures et vous vous retrouvez ainsi avec des trous importants dans votre formation. Pas besoin de céder à la panique, car il reste encore (au moins) 10 joueurs autonomes qui sont probablement disponibles dans votre ligue et qui pourraient être utiles pour le prochain week-end dans la NFL.

1- Matt Breida (SF)

Breida a couru comme un porteur de premier plan dimanche contre les Lions de Detroit, avec un total de 159 verges de gains et un touché. Il a clairement surpassé Alfred Morris après deux rencontres. L’attaque des 49ers de San Francisco devrait être florissante sous les ordres de Kyle Shanahan, qui adore impliquer ses porteurs de ballon dans le jeu aérien. Breida est disponible dans 39 % des ligues Yahoo! et il affrontera une défensive poreuse dimanche, celle des Chiefs de Kansas City.

2- Antonio Callaway (CLE)

Pendant que les Browns de Cleveland tournent définitivement la page sur l’ère Josh Gordon, un autre receveur formant géant, Antonio Callaway, a pris les moyens pour rassurer la direction de l’équipe que c’était probablement une bonne décision. On vous entend dire qu’il a été ciblé seulement quatre fois dans tout le match contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, mais Callaway a franchi le cap des 80 verges, il a inscrit un majeur et il a un physique imposant. Il est disponible dans 94 % des ligues Yahoo! et pourrait rendre de fiers services comme «flex», si l’état de votre escouade de receveurs vous inquiète.

3- Keelan Cole (JAX)

Performance électrisante du joueur de deuxième année, avec un bilan plus que respectable de sept attrapés, 116 verges de gains et un majeur contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche. Disponible dans 52 % des ligues Yahoo!, il pourrait aussi représenter un bon joueur à la position de «flex» dès la semaine prochaine, lorsque les Jaguars de Jacksonville affronteront les Titans du Tennessee.

4- Corey Clement (PHI)

Clement se retrouve dans une position très enviable à ce moment-ci de la saison, car la formation des Eagles de Philadelphie est littéralement assaillie par les blessures. Il a fait bonne figure avec une belle récolte totale de 85 verges et un touché contre les Buccaneers de Tampa Bay. Même le porteur de ballon partant Jay Ajayi est affaibli par les blessures. Si celui-ci devait rater du temps de jeu, Clement deviendrait automatiquement un potentiel top 10 chez les porteurs de ballon de toute la NFL en fantasy. Et dire que le quart-arrière vedette des Eagles Carson Wentz effectuera un retour au jeu le week-end prochain, contre les Colts d’Indianapolis. Disponible dans 78 % des ligues Yahoo!, on vous invite à jeter votre dévolu sur ce footballeur de deuxième année, car il pourrait être d’une précieuse aide bientôt.

5- Ryan Fitzpatrick (TB)

Il va falloir commencer à montrer un peu de respect à Ryan «FitzMagic», qui a dépecé la défensive des Eagles avec de ronflantes statistiques de 402 verges et quatre passes de touché. Il a offert à peu près la même performance le dimanche précédent. Ses receveurs sont tous en feu! Et dire qu’il disputera son prochain duel face à l’horrible défensive contre la passe des Steelers de Pittsburgh. Si votre position de quart-arrière vous donne des maux de tête en vue de la prochaine semaine d’activités, Fitzpatrick représente une très belle option. Il est d’ailleurs disponible dans 79 % des ligues Yahoo!

6- DeSean Jackson (TB)

Le vétéran a encore de l’essence dans son réservoir et ses statistiques sont plus qu’intéressantes après deux semaines d’activités, avec un total de 275 verges de gains et trois touchés. Disponible dans 52 % des ligues Yahoo!, il pourrait sans problème occuper la position de receveur numéro 2 ou de «flex» dans votre prochain duel, quand il se frottera lui aussi aux Steelers.

6-Quincy Enunwa (NY)

Il a été ciblé pas moins de 21 fois en deux matchs par Sam Darnold. C’est énorme! Il semble se développer une belle connexion entre le receveur et le quart-arrière de première année des Jets de New York. Il n’a pas joué l’an dernier en raison d’une blessure, mais il a pris les moyens pour qu’on se souvienne de lui en 2018. Il se fait pire comme profondeur sur votre bac. Disponible dans 39 % des ligues Yahoo!

7-Will Fuller (HOU)

Fuller est disponible seulement dans 16 % des ligues Yahoo!, mais si vous avez la chance de vous mesurer à des adversaires qui n’ont pas encore vu la bonne affaire, allez le chercher immédiatement. Oui, il est plus apte aux blessures, mais il a le potentiel d’un receveur numéro 2. Il a fait un excellent boulot contre les Titans, avec huit attrapés, 113 verges de gains et un touché.

8- Giovani Bernard (CIN)

Rien de très scientifique ici. Le porteur partant des Bengals Joe Mixon va rater assurément quelques semaines après avoir été touché au genou. Bernard est le deuxième dans la hiérarchie à Cincinnati. Il aura de belles opportunités dans l’attaque dirigée par Andy Dalton à court terme et mérite votre attention pour votre formation de départ. Disponible dans 73 % des ligues Yahoo!

9- John Brown (BAL)

Joe Flacco aime bien le receveur qui vient de se joindre aux Ravens de Baltimore. Il l’a ciblé 14 fois en deux semaines, pour un total de 136 verges et deux touchés. De la belle profondeur; il pourrait assurément vous aider à combler vos formations avec les semaines de repos qui approchent.

10- Austin Ekeler (LAC)

On adore le potentiel d’Ekeler dans les ligues «point par réception», même avec l’incroyable Melvin Gordon devant lui dans la formation des Chargers de Los Angeles. Déjà un total de 24 touches de ballon en deux semaines, pas mauvais du tout. Disponible dans 56 % des ligues Yahoo!