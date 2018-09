Équipe de la semaine : l’Impact bien représenté

Trois joueurs de l’Impact de Montréal, soit les milieux de terrain Ignacio Piatti et Alejandro Silva ainsi que le défenseur Daniel Lovitz, font partie de l’équipe de la semaine dans la Major League Soccer (MLS) dévoilée lundi.

De plus, l’entraîneur du Bleu-Blanc-Noir, Rémi Garde, a été choisi instructeur de cette formation par excellence, lui qui a vu ses hommes vaincre l’Union de Philadelphie au compte de 4-1, samedi.

Figurant au sein du onze par excellence de la MLS, Piatti et Lovitz ont aidé leur formation à s’approcher à un point de l’Union et du cinquième rang de l’Association de l’Est. Le premier a inscrit deux mentions d’aide et décoché quatre tirs avant d’être remplacé à la 80e minute, tandis que le second a réalisé une passe décisive et a disputé la rencontre au complet.

De son côté, Silva se retrouve parmi les substituts de ce groupe de joueurs méritants grâce à son doublé du week-end. Il a créé l’égalité 1-1 peu avant la demi-heure de jeu pour ensuite marquer le dernier but de l’Impact en seconde demie.

Les autres athlètes faisant partie du onze de la semaine sont Miguel Almiron et Julian Gressel (Atlanta United FC), Bradley Wright-Phillips (Red Bulls de New York), Tyler Miller (Los Angeles FC), Gerso Fernandes (Sporting de Kansas City), Raul Ruidiaz (Sounders de Seattle), Luciano Acosta (D.C. United), Alberth Elis (Dynamo de Houston) et Jonathan Mensah (Crew de Columbus).