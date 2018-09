Claude Julien : «c'est bon signe»

Même si ses joueurs ont tiré de l’arrière 1-0 pendant deux périodes, Claude Julien a tiré des éléments positifs de la remontée de 3-1 contre les Devils du New Jersey, lundi.

L’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal a aimé le niveau d’implication qui a mené à l’avalanche de trois buts en 1:32 au dernier engagement.

«C’est bon signe. On a demandé dès le début du camp un engagement sérieux. On voulait améliorer ça dans l’équipe. On voulait voir les joueurs porter une attention à ce détail. C’est ce qu’ils ont fait ce soir.

De bons mots pour Kotkaniemi

Julien a également aimé la performance du jeune Jesperi Kotkaniemi, qui était le seul patineur n’ayant pas l’expérience de la Ligue nationale de hockey dans la formation.

Le Finlandais a marqué le troisième filet du Tricolore, ce qui lui a mérité une ovation de la foule.

«Depuis le tournoi des recrues, on voit un grand changement avec lui. Il faut réaliser qu’il joue avec des joueurs d’un plus haut calibre et ça l’aide à mieux jouer.

«Artturi Lehkonen l’aide beaucoup à s’acclimater à l’entourage. Il fait ce qu’on demande de lui.»

Écoutez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo, ci-dessus.