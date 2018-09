«Ce n’est que du positif pour l’avenir des Canadiens»

Les analystes hockey de TVA Sports Pascal Dupuis et Jean-Sébastien Giguère ont tenu lundi la deuxième édition de l'Omnium Dupuis-Giguère au club de golf Le Blainvillier.

Cet évènement a pour but d'amasser des fonds pour le programme de hockey des Diabolos de l'École secondaire Lucille-Teasdale de Blainville.

Les deux ex-joueurs de la Ligue nationale ont profité de l’occasion pour commenter la vague de changements survenue durant l'été chez les Canadiens. Selon eux, l'échange du capitaine Max Pacioretty et la venue de nouveaux jeunes joueurs pourraient bien être bénéfiques.

«Il y a d'autres joueurs qui vont prendre le leadership de l’équipe. De jeunes joueurs vont prendre plus de temps de glace et plus de maturité et vont jouer différemment parce qu’ils seront utilisés différemment. Personnellement, je pense que ça ne peut être que du positif pour le futur du Canadien», a indiqué Dupuis.

«D’avoir changé aussi le personnel d'entraîneurs à Laval, ça va amener de l'air frais, a renchéri Giguère. Le succès d’une équipe passe par le développement des jeunes.