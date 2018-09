Canadiens: la fin du party

Publié aujourd'hui à 14h44

Mis à jouraujourd'hui à 17h19

Il y a une chose qu’on a rapidement remarqué depuis le début du camp des Canadiens: l’intensité dans les entraînements que supervise Claude Julien.

Cette intensité, on l’a rapidement sentie dans le match intraéquipe de dimanche. J’ai noté pas moins de six mises en échec percutantes, ce qui est très loin de ce qu’on a connu au cours des dernières années pour ce genre d’événement. Dites-vous que ce n’est pas un hasard. Le niveau d’insatisfaction est très élevé chez les dirigeants à la suite du mauvais rendement de l’équipe la saison dernière et les demi-mesures ne seront tout simplement pas acceptées.

Il faut dire aussi qu’en disputant un match préparatoire de moins qu’il y a un an, soit sept au lieu de huit, les entraîneurs auront plus de temps pour préparer l’équipe.

Par ailleurs, le temps presse pour plusieurs joueurs qui devront saisir leur chance rapidement lors de ce camp. La direction prévoit faire ses premiers retranchements importants dans son personnel dès cette semaine.

On s’attend à ce qu’il y ait beaucoup moins de joueurs avec l'équipe à partir de vendredi. On devrait donc annoncer ces coupures jeudi soir ou vendredi matin.

COMBIEN DE MATCHS POUR PRICE?

Carey Price ne sera pas en uniforme pour le match de lundi soir face aux Devils, mais il faut s’attendre à ce qu’il dispute au moins trois rencontres préparatoires. On pourrait aussi le voir dans une quatrième rencontre au besoin.

La logique veut qu’il joue le match de mercredi face aux Panthers et de samedi face aux Sénateurs. On aura la réponse mardi.

HUDON À LA POINTE

Bien entendu, les camps d’entraînement servent à peaufiner certaines stratégies. Lundi soir, Victor Mete sera le seul défenseur au sein de la première unité de l’avantage numérique. Charles Hudon sera celui qui restera en retrait, mais il n’occupera pas un poste de défenseur dans le sens du terme.

Les partisans des Saguenéens se souviendront qu’il était employé à la ligne bleue en avantage numérique lors de son passage à Chicoutimi et qu’il a connu beaucoup de succès dans ce rôle.

Dominique Ducharme y est peut-être pour quelque chose...

WARD EN ATTENTE

Joel Ward a participé à un premier entraînement complet lundi, mais il n'a toujours pas été muté au sein d'un trio. Il faut toutefois s’attendre à ce que les Canadiens lui donnent une vraie chance, surtout que les joueurs costauds comme Ward ne sont pas très nombreux à l’attaque.

(Voyez, dans la vidéo ci-dessus, l’intervention de Renaud Lavoie au bulletin TVA Sports de 17h)