Beaucoup d'enthousiasme chez les Saguenéens

C’est ce jeudi que commence le calendrier 2018-2019 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Au Saguenay, il y a beaucoup d'enthousiasme pour la prochaine saison des Saguenéens.

Voyez le reportage de Mikaël Lalancette dans la vidéo, ci-dessus.

Ils ont tous deux été choisis lors au premier tour du repêchage et la curiosité des partisans est palpable pour Hendrix Lapierre et Théo Rochette.

«On a entendu parler tout l'été depuis le repêchage et les gens sont contents, car ils savent qu'on a eu des bons joueurs, a indiqué à TVA Sports l’entraîneur-chef Yanick Jean.

«Des joueurs spectaculaires à regarder sur la patinoire. Tout le monde est un peu avec un sourire dans le coin, excité à l'aube de la saison.»

«Théo et moi, on ne s'en plaint pas!, a indiqué Lapierre. C'est spécial. Il était venu visiter après le repêchage. L'ambiance est bonne dans la ville. Les gens ont hâte. On a une bonne équipe. On va pouvoir causer des surprises.»

Chimie et complicité

Lapierre, premier choix au total, n'a pas tardé à faire parler de lui. Ses talents de fabricants de jeu sont complémentaires à ceux de la sélection numéro 7 de l'encan.

«On s'est beaucoup tenu ensemble. On va à l'école ensemble. On se ressemble pas mal. Théo est un joueur incroyable. Il patine vraiment bien. Il est un peu comme moi. On essaie de trouver les coéquipiers», a ajouté Lapierre.

Questionné sur son nouvel environnement, Rochette n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son nouveau coéquipier.

«C'est un incroyable fabricant de jeu. Des mains incroyables. Il peut faire le jeu. Tout a l'air facile pour lui dans cette situation-là. C'est aussi un bon patineur.»

Lapierre, lui, veut prendre le temps de faire sa place dans le circuit Courteau à son année recrue.

«Je suis arrivé avec un peu d'attente envers moi-même et j'ai toujours un peu carburé à ça. Je veux me développer en tant que joueur et même il y aurait de jour en jour.

Une chance de gagner

L'entraîneur-chef Jean aime ce qu'il voit des deux joueurs de centre de 16 ans.

«Pas juste les deux joueurs. Il y a aussi Artemi Kniazev qui est notre (défenseur) Européen. Il transforme un peu notre défense au complet. Il va être ici pour longtemps.

«Ces trois joueurs-clés vont faire en sorte qu'on sera compétitif. On va être bon année après année. On va continuer de progresser.

«Avec des joueurs comme ça à maturité, c'est certain que quand on veut gagner des championnats, on une chance», conclut-il.