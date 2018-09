Auston Matthews pète le feu au camp des Maple Leafs

La deuxième saison dans la Ligue nationale de hockey d’Auston Matthews a été une réussite même si le premier choix du repêchage de 2016 a dû composer avec plusieurs blessures.

Cela dit, le joueur de centre de 21 ans semble avoir trouvé un second souffle depuis le début du camp d’entraînement des Maple Leafs de Toronto. Ses performances lui ont d’ailleurs valu des éloges de la part de son entraîneur, Mike Babcock.

«Son coup de patin est à un autre niveau, a affirmé Babcock au site officiel de l’équipe, dimanche, après trois jours de camp à Niagara Falls. Il est en excellente forme. Il a travaillé fort cet été, ce que tous les joueurs devraient faire. Tout le monde doit trouver une façon d’atteindre un niveau supérieur pendant la saison morte.»

Matthews a été blessé au dos et à l’épaule, en plus de subir une commotion cérébrale en 2017-2018, ce qui l’a forcé à rater 20 matchs. Malgré cela, il a amassé 34 buts et 29 mentions d’aide pour 63 points.

«Il n’a pas aimé la façon dont la saison s’est terminée, mais il a été sur la touche trois fois la saison dernière, a expliqué Babcock. Cela a eu un impact sur son niveau de forme.»

Ennis sous le charme

Tyler Ennis, acquis par les Leafs sur le marché des joueurs autonomes en juillet, n’avait lui aussi que des bons mots pour son nouveau coéquipier. L’attaquant de 28 ans patine sur le flanc droit du trio de Matthews en attendant le retour de William Nylander, en dispute contractuelle avec l’équipe.

«Les derniers jours ont été plaisants, a affirmé Ennis au quotidien Toronto Sun. Parfois, il [Matthews] se retrouve dans une situation où il a peu d’espace et tu penses qu’il y aura un revirement, mais il ressort avec la rondelle et fait quelque chose de complètement fou.»

«Plus nous jouons ensemble, plus nous créons une connexion entre nous», a-t-il ajouté.

Les Leafs disputeront deux matchs préparatoires contre le Canadien de Montréal, lundi prochain à Toronto et le mercredi suivant au Centre Bell. Les deux rivaux croiseront également le fer pour entamer la saison régulière le 3 octobre au Scotiabank Arena.