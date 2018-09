Alvarez-Kovalev: la revanche au Texas le 2 février?

Le champion des poids mi-lourds de la World Boxing Organization (WBO), Eleider Alvarez, retrouverait le Russe Sergey Kovalev lors d’un combat-revanche présenté le 2 février.

Selon ce qu’a rapporté lundi le réseau ESPN, qui a cité le grand patron de l’entreprise de promotion Top Rank, Bob Arum, le combat aurait lieu au complexe d’entraînement des Cowboys de Dallas situé à Frisco, au Texas.

Yvon Michel a toutefois apporté une précision en indiquant que le lieu du combat n’avait pas encore été déterminé. Outre le Texas, les États de New York et du New Jersey sont également considérés.

Arum a précisé qu’une entente avait été conclue avec Main Events, qui représente les intérêts de Kovalev (32-3-1, 28 K.-O.). Ainsi, ce duel se tiendrait la veille du Super Bowl de la NFL – prévu à Atlanta – au Ford Center et serait diffusé sur les ondes de la chaîne HBO.

Juste une courte discussion avec @Main_Events et @trboxing pour dire que le Texas est considéré pour #AlvarezKovalev, tout comme NY ou NJ. Une décision sera prises incessamment par Top Ranking qui, avec ESPN, a acquis les droits de présentation du combat. — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 17 septembre 2018

Mais la date pressentie est bel et bien la veille du Super Bowl LIII d'Atlanta soit le 2 février 2019. #AlvarezKovalev — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 17 septembre 2018

Alvarez (24-0-0, 12 K.-O.) a vaincu son vis-à-vis par K.-O. technique au septième round pour mettre la main sur la ceinture WBO, le 4 août à Atlantic City.