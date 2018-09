Adam Wainwright brille contre les Dodgers

Le lanceur Adam Wainwright a été intraitable contre les Dodgers de Los Angeles et les Cardinals l’ont emporté par la marque de 5-0, dimanche à St. Louis.

Wainwright (2-3) n’a permis que deux coups sûrs et trois buts sur balles en six manches de travail. Il a aussi passé neuf joueurs dans la mitaine.

En l’emportant, les Cardinals ont évité le balayage, eux qui avaient perdu les trois premiers duels de leur série contre les Dodgers.

Les deux équipes, directement impliquées dans la course aux séries, ont maintenant la même fiche (82-68).

La soirée du partant des Californiens a été un peu plus difficile que celle de son vis-à-vis. Ross Stripling (8-4) a concédé trois points et quatre coups sûrs. Il a été remplacé après trois manches et un tiers.

En attaque, Marcell Ozuna a claqué un circuit en solo en deuxième. Jedd Gyorko et Yadier Molina (deux fois) ont pour leur part produit des points à l’aide de simples. Ozuna a également profité d’une erreur à l’avant-champ sur une frappe de Molina pour croiser le marbre.