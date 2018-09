Ryan Fitzpatrick continue de surprendre

Encore frappés par les blessures, les Eagles de Philadelphie ont vu le quart Ryan Fitzpatrick amasser quatre passes de touché et 402 verges à leurs dépens, dimanche, en Floride, dans un gain de 27-21 des Buccaneers de Tampa Bay.

Fitzpatrick, qui avait totalisé 417 verges et quatre majeurs dans un triomphe de 48-40 face aux Saints de La Nouvelle-Orléans une semaine auparavant, a récidivé en complétant 27 de ses 33 relais. Ayant commis une interception, il a repéré DeSean Jackson, O.J. Howard, Mike Evans et Chris Godwin dans la zone payante. Jackson a récolté 129 verges en quatre réceptions pour les Buccaneers (2-0).

Dans une cause perdante, les Eagles (1-1) ont vu le porteur de ballon Jay Ajayi (dos), le receveur de passes Mike Wallace (cheville) et le plaqueur offensif Jason Peters (quadriceps) subir des blessures durant la demie initiale. Cependant, Ajayi est revenu sur le terrain et a franchi la ligne des buts au troisième quart.

Nick Foles a rejoint ses coéquipiers 35 fois en 48 occasions pour 334 verges et un majeur. Nelson Agholor a capté un ballon pour un touché. Corey Clement a procuré six points à son club sur une course de 15 verges.