Plusieurs départs chez les Canadiennes

Les Canadiennes de Montréal ont confirmé dimanche les départs à la retraite de huit hockeyeuses, soit les arrières Cathy Chartrand, Cassandra Poudrier, Laurence Beaulieu et Natalie Barrette, la gardienne de but Catherine Herron ainsi que les attaquantes Noémie Marin, Emmanuelle Blais et Kayla Tutino.

Chartrand, qui a commencé sa carrière dans la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) en 2012, a été capitaine du club pendant trois saisons. Elle a gagné la Coupe Clarkson en 2017 et a été nommée défenseure de l’année en 2014 et 2018.

Pour sa part, Marin a amorcé sa carrière dans la LCHF en 2008, totalisant 272 points en saison régulière et en séries éliminatoires.

Blais met fin à un parcours de huit ans marqué par la conquête de trois coupes Clarkson (2011, 2012, 2017). Elle a récolté 154 points en saison régulière et en séries éliminatoires.

Poudrier a annoncé sa retraite à l’équipe à la fin de la saison dernière après avoir subi une blessure. Gagnante de la Coupe Clarkson en 2017, elle a amassé 23 points en 42 matchs en 2017-2018.

De son côté, Herron a savouré 36 victoires en 48 décisions. Tutino fut le premier choix du repêchage de la LCHF en 2016 et a évolué pour les Blades de Boston et les Canadiennes. Elle a participé au match des étoiles en tant que recrue. Finalement, Barrette a été nommée assistante-entraîneuse de l’équipe de hockey féminin de l’Université Windsor.

Par ailleurs, les joueuses Marion Allemoz, Lore Baudrit, Nachi Fujimoto et Erinn Noseworthy poursuivront leur carrière sous d’autres cieux.