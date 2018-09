Pétanque : Desbiens réussit l’impossible

Desbiens et ses 1100 habitants côtoient désormais Marseille, Monaco, Bruxelles et Dakar dans une liste sélecte des villes ayant présenté le championnat mondial masculin de pétanque depuis sa création en 1959.

Si le statut de ce jeu de boules dans l’opinion publique varie selon les yeux qui l’observent, le souvenir insolite d’avoir attiré des joueurs de 45 pays dans une municipalité du Lac St-Jean restera pour toujours.

Servis par la température, les organisateurs ont obtenu ce qu’ils souhaitaient durant les quatre jours de compétitions : du monde. Pour la finale de triplettes (trois joueurs par équipe) remportée 13-7 par la France contre le Maroc, dimanche en début de soirée, une foule estimée à plus de 3000 spectateurs occupait les deux grands chapiteaux hissés sur des terrains en «garnotte» près du Juvénat.

«Même si on est une petite municipalité avec peu de moyens, je constate que, lorsque les gens s’investissent comme bénévoles, on peut faire de grandes choses. Tous les pays participants ont été unanimes. C’est juste “wow” et “wow”! Ils ont aimé l’accueil. On a reçu un mondial avec 45 pays, et les bénévoles ont embarqué avec tout leur cœur», a exprimé le maire, Nicolas Martel, principal organisateur de l’événement.

Des retombées

«Un sport», défend la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal, en cabale pour le faire entrer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. «Une activité pratiquée en sandales au camping», rétorquent les sarcastiques. Qu’on le vénère ou le méprise, le cochonnet continuera de rouler gaiement au Québec au lendemain de ce championnat mondial. La visibilité obtenue pourrait faire exploser le total de 1900 licenciés et quelque 300 000 joueurs que compte la province.

«Je pense que ça a créé un bel engouement. Il y a beaucoup de spectateurs ici qui avaient très peu de notions sur la pétanque et qui sont venus voir quand même, parce que c’était un grand événement dans la région. On a eu beaucoup de commentaires positifs. Ils ne pensaient pas que c’était un jeu aussi relevé avec autant de précision et aussi compétitif», nous dit Alexander Bendi, président de Pétanque Québec.

Grande visibilité

Plus de 1250 passeports à 35 $ l’unité avaient été vendus pour la durée de l’événement et quelque 4000 spectateurs y ont assisté durant la journée de samedi. Pour les finales de dimanche des concours de triplettes – le principal enjeu à ce championnat – et de tirs de précision, le maire Martel a réagi à l’affluence annoncée en aménageant huit écrans géants de télé dans un deuxième chapiteau, pour diffuser en direct la finale France-Maroc.

«On espère qu’il y a aura des répercussions. On devra prendre en considération comment en profiter et en faire une belle promotion», prévoyait déjà M. Bendi.

La barre est haute pour la petite ville suisse de Prilly qui accueillera ce mondial en 2020. Elle compte déjà 10 000 habitants de plus que Desbiens pour espérer en faire une réussite...

Chasse au dopage et à l’alcool!

Dans son objectif d’entrer comme discipline aux Jeux olympiques de Paris, la pétanque promet de laver plus blanc que blanc en allant même jusqu’à se doter de contrôles antidopage.

Au jeu de boules, les tricheurs seront démasqués autant qu’au ski de fond ou en athlétisme. Dans le cadre du championnat mondial masculin à Desbiens, la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal (FIPJP) avait réservé un local au Juvénat. Les pays participants avaient été avisés que des contrôles seraient menés par le Conseil canadien pour l’éthique dans le sport durant la journée des finales de dimanche.

On ne redoute pas l’EPO ou les stéroïdes anabolisants dans cette industrie, mais plutôt les bêtabloquants et autres substances, comme le cannabis, visant à réduire la pression artérielle et le rythme cardiaque en compétition.

«Quand on est en finale du championnat du monde et que la marque est de 12-12, pour le gars qui doit durer à huit mètres, la boule pèse une tonne», affirme le président de la FIPJP, Claude Azéma, pour illustrer le niveau de stress que des fautifs pourraient être tentés d’atténuer.

Contre l’alcool aussi

La rasade de pastis qui accompagne le folklore de la pétanque n’est plus la bienvenue non plus aux abords des terrains de haut niveau. Un contrôle d’alcoolémie était également prévu parmi les joueurs durant les grands enjeux de la journée de dimanche.

En 2009, la pétanque a choisi de rallier les rares sports où l’alcool est surveillé, soit les mécaniques et d’autres impliquant des armes. À un taux d’alcoolémie supérieur à 0,05 mg pour 100 ml, le joueur pincé serait exclu sur-le-champ de la compétition.

«C’est arrivé seulement une fois qu’on pénalise un joueur et c’était à un championnat de France. On avait tiré le nom d’un joueur au sort, on l’a contrôlé et il a été exclu. Ça n’arrive plus maintenant, parce que les joueurs connaissent la règle», assure le président Azéma.

L’équipe du Canada termine ce championnat mondial au 17e rang parmi les 45 équipes. Elle était composée des Québécois Yanick Laulhé, Jean-Michel Derlincourt, Khalid Hanafi et Redouane Hammouchane.