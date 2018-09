Patrick Mahomes poursuit sur sa lancée

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes a réussi six passes de touché, dimanche à Pittsburgh, menant les siens vers un triomphe de 42-37 aux dépens des Steelers.

Mahomes a complété 23 de ses 28 relais pour un total de 326 verges, lui qui a permis aux visiteurs de prendre une avance de 21-0 au premier quart. Pour ce faire, il a rejoint Chris Conley, Travis Kelce et Kareem Hunt dans la zone payante. Le pivot a aussi repéré Kelce – qui a conclu avec 109 verges par la voie aérienne - pour un autre majeur au troisième engagement, ainsi que Demarcus Robinson et Tyreek Hill.

Sammy Watkins a ajouté 100 verges en six attrapés pour les Chiefs (2-0), qui ont vu leurs rivaux créer l’égalité au deuxième quart.

Dans le camp des Steelers (0-1-1), Ben Roethlisberger a atteint la cible 39 fois en 60 occasions pour des gains de 452 verges et trois majeurs, en plus de franchir la ligne des buts une fois. Jesse James et JuJu Smith-Schuster ont chacun obtenu un touché par la passe, accumulant respectivement 138 et 121 verges.

James Washington a saisi un lancer de 14 verges pour un majeur, alors que James Conner a couru à l’intérieur du territoire ennemi.