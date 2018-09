Match intraéquipe des Canadiens : deux jeunes émerveillés

C’était un simple match entre les Rouges et les Blancs. Mais pour Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki, c’était beaucoup plus gros qu’une rencontre intraéquipe.

Assis à côté de son compatriote finlandais Antti Niemi, Kotkaniemi affichait encore un grand sourire dans le vestiaire du Canadien de Montréal après la rencontre.

«C’était fou, j’ai vécu mon premier moment au Centre Bell, a raconté le troisième choix au total lors du repêchage de 2018. Je peux vous confirmer que je n’oublierai pas cette journée. En Finlande, il y avait 200 personnes dans les gradins pour une rencontre intraéquipe.»

«C’était incroyable comme sensation, a renchéri Suzuki. J’étais heureux dès que j’ai mis les pieds sur la glace du Centre Bell. Pendant la période d’échauffement, je regardais dans les gradins et je trouvais ça gros. Il y avait beaucoup de monde. Je n’oublierai pas cette expérience.»

Sérieuses ambitions

À ses premiers pas au Centre Bell, Kotkaniemi se retrouvait au centre de Nicolas Deslauriers et d’Artturi Lehkonen. Assez silencieux pour la première période, le numéro 15 a gagné en confiance dans les 30 dernières minutes. Il était plus impliqué dans l’action sans toutefois réussir des jeux spectaculaires.

«Je dirais que j’étais un peu moins nerveux qu’au tournoi des recrues, a-t-il souligné. J’ai ressenti un peu de nervosité pendant la période d’échauffement, mais j’ai réussi à me calmer pour le début de la rencontre. Ce n’était pas mon meilleur match, mais c’était une première expérience ici.»

Suzuki, qui portait l’uniforme des Blancs, a fait la majorité de ses présences contre le trio de Kotkaniemi. Il s’est bien débrouillé en compagnie de Paul Byron et de Nikita Scherbak. Suzuki, la pièce maîtresse dans l’échange avec les Golden Knights de Vegas pour Max Pacioretty, a rapidement démontré sa bonne vision du jeu et sa créativité.

«L’an dernier, j’ai joué deux matchs préparatoires au camp des Golden Knights avant de retourner à Owen Sound, a précisé Suzuki. Je sais que le Canadien me donnera une réelle chance à ce camp, mais ce sera à moi de la saisir. Comme je le disais plus tôt cette semaine, je ferai tout en mon possible pour gagner un poste dès cette saison à Montréal.»

Des deux jeunes espoirs, Suzuki est celui qui risque de mêler le plus les cartes dans les prochains jours. Marc Bergevin et Trevor Timmins ont déjà décrit Kotkaniemi comme un joyau, mais il reste encore bien du polissage.

À moins d’un revirement inattendu, le Finlandais ne passera pas l’hiver à Montréal. Il est plus logique de croire qu’il retournera avec son père au sein de l’Assat de Pori ou sous la gouverne de Joël Bouchard avec le Rocket de Laval.

«J’aimerais jouer le plus de rencontres préparatoires possible, a mentionné Kotkaniemi. Je peux simplement vous dire que je ferai de mon mieux. Je ne sais pas encore où je jouerai. Il y a plusieurs bonnes options pour moi.»

Pour reprendre les mots de Bergevin, Kotkaniemi et Suzuki dicteront leur propre sort selon leur propre rendement à ce camp.