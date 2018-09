L’Impact lance un message clair

L’Impact avait besoin de lancer un message clair et c’est exactement ce qu’il a fait en remportant sa victoire la plus décisive de la saison contre l’Union de Philadelphie, samedi.

Ils sont encore nombreux à douter que le Bleu-blanc-noir puisse conserver sa place en séries, surtout parce que D.C. United va jouer cinq de ses six derniers matchs à domicile.

Et l’Impact a reçu un bon coup de main des Red Bulls de New York, qui ont soutiré un verdict nul de 3-3 à D.C., dimanche. Le Bleu-blanc-noir détient donc une priorité de quatre points sur D.C. qui a un match en main. Il n’y a donc rien de joué.

Il n’en demeure pas moins que la troupe de Rémi Garde a clairement affiché ses couleurs. Elle va vendre chèrement sa peau au cours des six prochaines semaines.

Remontée

Il y a à peine quelques mois, cette équipe ne se serait probablement pas remise d’un but accordé dans les 10 premières minutes.

Samedi, on a plutôt vu un Impact qui a courbé l’échine, mais qui a aussi foncé tête baissée jusqu’à ce qu’une éclaircie apparaisse.

«Je n’ai pas senti qu’on était vraiment en danger en première mi-temps, c’est pour ça que c’était bien de ne pas s’affoler et de rester défensivement bien organisés», a rappelé Rémi Garde après la rencontre.

Et il a raison. Il n’y a pas si longtemps, cette équipe aurait tout fait pour marquer rapidement alors que cette fois-ci, elle a fait preuve de patience.

Dépendance

On a longtemps déploré la dépendance de l’attaque à Ignacio Piatti, et même si Nacho a fourni deux passes samedi, il n’a pas été le principal acteur offensif.

Alejandro Silva a inscrit son premier doublé dans la MLS et il a été très remuant dans son couloir même si parfois il était un peu maladroit, ce que Garde lui pardonne d’emblée.

«Déjà lors du dernier match, il a fait autant de super choses que de choses qu’il a manquées. Ce que j’aime chez lui, c’est sa générosité.»

«Il prend de la place dans le groupe, il prend ses responsabilités. Il faut qu’il reste simple dans son jeu, parfois il a tendance à s’enflammer.»

Mais surtout, l’attaque autrefois anémique vient de produire sept buts en deux matchs, dont quatre à l’étranger, une première cette saison tout comme cette victoire après avoir accordé le premier but. Rappelons que l’Impact n’avait jamais gagné après avoir cédé en premier cette saison (0-12-1).

Ajouts importants

Les partisans ont été nombreux à déplorer l’inactivité de l’équipe lors de la fenêtre de transfert estivale, mais Bacary Sagna, Micheal Azira et Quincy Amarikwa ont tous été des acteurs importants de cette victoire.

Sagna solidifie le flanc droit et donne plus de latitude à Alejandro Silva. Azira complète merveilleusement bien Samuel Piette avec qui il récupère énormément de ballons, ce qui permet à Saphir Taïder de jouer plus haut et d’appuyer l’attaque.

Et Amarikwa, c’est le caillou dans la chaussure de la défense adverse. Un bourreau de travail qui n’abandonne jamais et qui crée de l’espace pour ses coéquipiers.

«Les trois joueurs qui sont arrivés récemment font du bien à l’équipe», a reconnu Garde.

Au bon moment

Cette équipe semble vouloir trouver sa meilleure forme au moment où tous les matchs sont importants et c’est une bonne chose, à condition que tout n’arrive pas trop vite, selon Amarikwa.

«C’est bien de voir que tout tombe en place, surtout en pleine course aux séries, mais tu ne peux pas atteindre un pic trop tôt, le travail n’est pas encore terminé, mais ça nous démontre qu’on peut aller de l’avant parce qu’on vient de réaliser deux bonnes performances à la maison et à l’étranger.»

Evan Bush a pour sa part rappelé que c’est le genre de performance qui a permis à l’équipe d’atteindre les séries par le passé.

«Dans les années où nous avons atteint les séries, nous avons joué ce genre de match. On a été solides défensivement et on a été capables de tuer une équipe avec le contre.»