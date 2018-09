Les Red Sox gagnent le match, mais perdent Mookie Betts

Le voltigeur Andrew Benintendi a brisé l’égalité à l’aide d’un ballon-sacrifice en fin de huitième manche pour les Red Sox de Boston, qui ont vaincu les Mets de New York au compte de 4-3, dimanche, au Fenway Park.

Toutefois, les favoris locaux ont perdu les services du joueur de champ extérieur Mookie Betts.

Ce dernier a subi une blessure en tentant de retirer au marbre Austin Jackson, qui a marqué sur le retrait de Wilmer Flores en sixième. Betts a ressenti de la douleur sur le côté gauche de son corps et n’est pas revenu au jeu.

Précédemment, il avait produit le premier point de la partie en cognant un ballon au champ centre à la troisième reprise. Brock Holt a pour sa part claqué son cinquième circuit de la saison durant le même tour au bâton.

Au monticule, le partant Chris Sale a été limité à trois manches de travail. Effectuant sa deuxième sortie suivant un séjour de quelques semaines chez les blessés, le gaucher a concédé un coup sûr. Celui ayant été éprouvé par des problèmes à l’épaule a décoché 42 tirs.

Sixième des sept lanceurs utilisés par les Sox, Brandon Workman (6-0) a été crédité du gain, alors que Steven Wright a réalisé son premier sauvetage en carrière. Boston a remporté la série de trois matchs du week-end et obtenu sa 103e victoire de la campagne.

Les Mets laissent encore tomber deGrom

Pour les Mets, Jacob deGrom n’a pas été impliqué dans la décision, même s’il a éventé 12 rivaux.

L’artilleur affichant un dossier de 8-9 et une moyenne de points mérités de 1,78 en 2018 a donné trois points, cinq coups sûrs et un but sur balles en sept manches. Son successeur Seth Lugo (3-4) a subi la défaite.

En attaque, Michael Conforto a frappé deux fois en lieu sûr et poussé un coureur au marbre, tout comme Amed Rosario.