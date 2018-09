Les Chargers trop forts pour les Bills

Les Chargers de Los Angeles ont pris une avance de 22 points dès la première demie et ont vogué vers une victoire de 31-20 contre les Bills, dimanche à Buffalo.

Le porteur de ballon Melvin Gordon a été l’arme principale des Chargers au cours des 30 premières minutes de jeu, lui qui a inscrit trois touchés, soit un au sol et deux par la passe.

Il n’a toutefois amassé que 28 verges par la course et 38 verges par la voie des airs pendant la rencontre.

Philip Rivers a bien fait au poste de quart pour les vainqueurs avec 256 verges et trois passes de touché.

Josh Allen, sélectionné septième au total au dernier repêchage, a obtenu le départ pour les Bills. Il n’a pas trop mal paru en complétant 18 de ses 33 passes pour des gains de 245 verges et un touché. Il a aussi été intercepté à deux reprises.

Kelvin Benjamin est celui qui a capté son relais payant.

McDermott: Vontae Davis pulled himself out of the game. Was not injured. #Bills