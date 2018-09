Les Astros résistent à la remontée des Diamondbacks

Les Astros ont résisté à une poussée tardive des Diamondbacks de l’Arizona en neuvième manche pour signer un triomphe de 5-4, dimanche à Houston.

Après un ballon-sacrifice d’Eduardo Escobar, Daniel Descalso a claqué une longue balle de deux points pour réduire l’écart à un seul point lors de la manche finale. Roberto Osuna a toutefois effectué le dernier retrait pour signer un 18esauvetage cette saison.

N’ayant donné qu’un point, trois coups sûrs et un but sur balles en sept manches en plus d’effectuer 11 retraits au bâton, Justin Verlander (16-9) a mérité la victoire.

Josh Reddick a réussi une longue balle pour les favoris locaux, tout comme David Peralta dans la défaite. Alex Bregman (roulant), Tyler White (double) et Martin Maldonado (simple) ont produit les autres points des Astros.

Zack Greinke (14-10) a subi la défaite après avoir concédé quatre points, huit frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches et un tiers.