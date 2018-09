L’attaque des Falcons se rachète

Le pivot des Falcons d’Atlanta Matt Ryan a totalisé 272 verges et deux passes de touché pour aider les siens à vaincre les Panthers de la Caroline au compte de 31-24, dimanche, en Géorgie.

Inefficace dans un revers de 18-12 aux mains des Eagles de Philadelphie en ouverture de saison, l’attaque des Falcons (1-1) a pris son envol au deuxième quart, durant lequel Calvin Ridley et Austin Hooper ont chacun capté un ballon dans la zone payante. Ryan a réussi 23 de ses 28 relais et commis une interception, en plus de réussir deux majeurs par la course.

Tevin Coleman a bien fait en l’absence de Devonta Freeman - blessé au genou – avec un total de 107 verges en 16 portées.

Pour les Panthers (1-1), Cam Newton a atteint la cible 32 fois en 45 occasions pour des gains de 335 verges, trois touchés et une interception. Il a ajouté 42 verges au sol. Jarius Wright, DJ Moore et Torrey Smith ont tous effectué un attrapé de six points.

Christian McCaffrey a obtenu 139 verges en offensive, dont 102 par la voie aérienne.