L’attaque des Cubs tombe en panne contre les Reds

Les Cubs n’ont obtenu que cinq coups sûrs dans une défaite de 2-1 contre les Reds de Cincinnati, dimanche à Chicago.

Les meneurs dans la section Centrale de la Nationale ont inscrit leur seul point en cinquième manche quand Albert Almora fils a poussé Addison Russell au marbre à l’aide d’un ballon-sacrifice.

Les Reds, qui n’ont guère été plus productifs à l’attaque que leurs adversaires, se sont inscrits au tableau grâce à des claques en solo de Scott Schebler, en première, et de Phillip Ervin, en quatrième.

Luis Castillo (10-12), qui n’a permis qu’un point et quatre frappes en lieu sûr en six manches et deux tiers, a été crédité de la victoire.

Le revers est allé à la fiche de Jose Quintana (13-10). Le partant des Cubs était sur le monticule pour les deux points des visiteurs. Il a été remplacé après cinq manches.