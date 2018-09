La défense des Colts se lève

Bien appuyé par sa défense, le quart-arrière Andrew Luck a lancé deux passes de touché pour aider les Colts d’Indianapolis à l’emporter 21-9 contre les Redskins de Washington, dimanche, à Landover, au Maryland.

Luck a complété 21 de ses 31 passes pour des gains de 179 verges, en plus de commettre deux interceptions. Il a rejoint T.Y. Hilton et Eric Ebron dans la zone payante, le premier d’entre eux amassant 83 verges en sept réceptions. Nyheim Hines a ajouté un majeur sur une course de huit verges au deuxième quart pour les Colts (1-1).

Jordan Wilkins a totalisé 61 verges en 10 portées dans une cause gagnante.

Chez les Redskins (1-1), Dustin Hopkins a réussi trois de ses quatre bottés de précision. Le pivot Alex Smith a atteint la cible 33 fois en 46 occasions pour une récolte de 292 verges. Chris Thompson a couru pour 92 verges en 13 portées.