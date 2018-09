Deux ans de plus pour Kirk Muller

Les Canadiens de Montréal ont accordé une prolongation de contrat de deux ans à l'entraîneur associé Kirk Muller, dimanche.

L’ancien capitaine du Tricolore en est à un deuxième séjour derrière le banc de l’équipe, lui qui a effectué un retour au sein du groupe d’instructeurs en juin 2016, à titre d’associé.

Il avait précédemment agi à titre d’assistant entre 2006 et 2011, aidant le CH à se tailler une place en séries éliminatoires pour quatre saisons consécutives.

Entre ces deux séjours, Muller a dirigé les Hurricanes de la Caroline pendant deux saisons et demie en plus d’être adjoint à l’entraîneur avec les Blues de St. Louis.

À titre d’attaquant, l’Ontarien de 52 ans a récolté 104 buts et 247 points en 267 matchs avec le Bleu-Blanc-Rouge, ajoutant 32 points en 38 duels éliminatoires. Il a notamment inscrit le but vainqueur de la conquête de la coupe Stanley lors du cinquième et dernier match de la finale contre les Kings de Los Angeles, le 9 juin 1993.

En carrière, avec les Devils du New Jersey, les Canadiens, les Islanders de New York, les Maple Leafs de Toronto, les Panthers de la Floride et les Stars de Dallas, il a cumulé 959 points en 1349 parties.