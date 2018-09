Kieffer Bellows se met en évidence

L’espoir des Islanders de New York Kieffer Bellows a touché la cible rapidement contre les Flyers de Philadelphie, pavant la voie à une victoire de 3-0 des siens, dimanche à Uniondale.

Le fils de Brian Bellows, qui a été la 19e sélection au total lors du repêchage de la Ligue nationale en 2016, n’a pas encore vu d’action en saison régulière au sein du circuit Bettman. Il a terminé ce match avec deux points.

Après un passage dans la NCAA en 2016-2017, il a inscrit 41 buts et 74 points en 56 matchs avec les Winterhawks de Portland, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL), la saison dernière.

Cal Clutterbuck et Sebastian Aho ont également marqué dans la victoire. Les gardiens Christopher Gibson et Robin Lehner ont respectivement effectué neuf et huit arrêts.

Danton Heinen tranche

Danton Heinen a inscrit le seul filet en fusillade pour procurer un gain de 2-1 aux Bruins contre les Capitals de Washington, à Boston.

Utilisé pendant toute la rencontre, Zane McIntyre a bloqué 21 des 22 tirs dirigés vers lui. Dans l’autre camp, Pheonix Copley a montré les mêmes chiffres, mais en seulement 32 minutes de jeu. En relève, Vitek Vanecek a réalisé 12 arrêts.

Sélectionné en troisième ronde par les Bruins lors du dernier encan, Jakub Lauko a ouvert la marque lors du premier engagement. Brett Connolly a toutefois répliqué en deuxième.