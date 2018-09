Impact: Belle preuve de caractère

On peut désormais dire que l’Impact de Montréal a du caractère. Ces quatre buts sans réplique le prouvent amplement.

«Ça n’a pas forcément bien débuté, mais c’est une victoire où on a été plus matures que d’habitude, on a été intelligents et on n’a pas essayé tout de suite de revenir au score, on s’en est tenu à notre plan», a expliqué Rod Fanni qui avait encore un peu mal à la mâchoire à la suite d’une collision avec Evan Bush.

Justement, le gardien estime que ses coéquipiers et lui ont tiré une leçon de la défaite contre le Toronto FC, il y a trois semaines.

«C’est un peu comme ce qui est arrivé à Toronto il y a quelques semaines dans un match où on devait obtenir quelque chose. On a démontré une tonne de caractère en revenant.»

On note surtout un changement de mentalité au sein de l’équipe. En début de saison, le but hâtif de l’Union aurait presque sonné le glas sur le match du Bleu-Blanc-Noir.

«Il y a quelques mois, on aurait essayé de revenir au score, on aurait déjoué et on se serait exposé à prendre un autre but», a reconnu Fanni. Cette fois-ci, on a plutôt été patients comme le préconise Rémi Garde.

«On savait que physiquement on était très bien et qu’on serait plus frais qu’eux en seconde mi-temps, a soutenu Fanni. On a laissé venir les choses et on a eu l’occasion de revenir.»

Revirement

L’Impact a su retourner une situation compliquée à son avantage, surtout que le but de l’Union aurait pu être contesté de l’avis d’Evan Bush. «Ce qui est drôle, c’est que sur leur but, ça n’aurait pas dû être un coup de pied de coin, mais un coup de pied de but.»

C’est justement sur un coup de pied de coin de l’Union que le premier but montréalais s’est préparé.

«C’est sans doute le karma parce que j’imagine qu’on a été chanceux d’avoir un corner contre nous un peu plus tard parce qu’on a pu exploiter la contre-attaque [pour niveler la marque]», a résumé Bush.