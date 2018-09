Golf : Amy Olson s’effondre, Angela Stanford triomphe

L’Américaine Angela Stanford a profité des ennuis de sa compatriote Amy Olson au dernier trou pour remporter le Championnat Evian du circuit de la LPGA, dimanche, à Evian-les-Bains, en France.

Pourtant, Olson (74) était en bonne position pour décrocher son premier titre majeur en carrière. La meneuse après 54 trous s’est présentée sur le tertre de départ du 18e drapeau avec une priorité d’un coup. Pendant que toutes les autres golfeuses avaient complété la quatrième ronde, elle a eu la chance de sceller le dossier, mais elle a raté un roulé d'environ deux mètres pour commettre un double boguey et chuter à égalité au deuxième rang.

Stanford (68) a conclu avec un cumulatif de 272 (-12) et son premier gain à vie dans un tournoi majeur. Elle a mis la main sur un chèque de plus de 575 000 $ et grimpera au classement mondial; avant le tournoi, elle occupait la 76e place.

Outre Olson, Austin Ernst (68) et Mo Martin (70), des États-Unis, et la Sud-Coréenne Sei Young Kim (72) ont fini à un coup de la tête.

La Canadienne Brooke M. Henderson (68) a terminé ex aequo en 10e place à 276 (-8). Pour leur part, Alena Sharp (71) et Brittany Marchand (68) ont pris respectivement les 37e et 49e rangs avec des pointages de 284 (N) et 287 (+3).