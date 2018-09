L'attaquant Max Pacioretty a inscrit son premier but dans l'uniforme des Golden Knights de Vegas à l'occasion d'un match préparatoire contre les Coyotes de l'Arizona.

L'ancien capitaine des Canadiens a aussi amassé une passe dans la rencontre jusqu'ici.

Le numéro 67 agit comme adjoint au capitaine lors de ce match.

