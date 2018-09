Dwyane Wade repart pour une dernière saison

L'arrière américain de Miami Dwyane Wade a annoncé dimanche qu'après une longue réflexion, il avait décidé à 36 ans de poursuivre sa carrière pour une seizième et dernière saison dans la Ligue nord-américaine de basket (NBA).

«Je crois que c'est une bonne idée que vous me souteniez pour une dernière danse, pour une dernière saison, j'ai donné à ce sport tout ce que je pouvais et j'en suis très heureux», a déclaré Wade dans une longue vidéo publiée sur sa chaîne Youtube.

«Je vais tout donner pour une dernière saison et quand je partirai après, j'aurais toujours cet amour pour le basket, (...) profitons-en une dernière saison», a-t-il poursuivi.

«Je ne suis plus aussi rapide, je ne saute plus aussi haut, je ne suis plus ci ou plus ça, mais je peux encore faire plein de choses», a souri le triple champion NBA, sacré champion olympique avec les États-Unis en 2008.