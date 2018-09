Daniel Nestor : le meilleur joueur de l'histoire du tennis canadien

«L’ambiance et la camaraderie dans le vestiaire me manqueront terriblement. Je vais m’ennuyer de mes coéquipiers et des partisans.»

Voilà les derniers mots de Daniel Nestor, qui s’est adressé à la foule dans une voix tremblotante après le dernier match de sa carrière, une défaite en double aux mains des Néerlandais Matwe Middelkoop et Jean-Julien Rojer lors de la dernière coupe Davis. Ce n’est pas le scénario idéal, mais au final, on retiendra que sa carrière aura été plus qu’exceptionnelle.

Dimanche, il a officiellement été intronisé au Temple de la renommée du tennis canadien. Un honneur bien mérité puisqu’il se retire en tant que plus grand joueur de l’histoire du tennis canadien, ni plus ni moins. Malgré certaines victoires impressionnantes en simple, dont celle mémorable face à Stefan Edberg en 1992, numéro un mondial à l’époque, c’est véritablement en double que Nestor a bâti sa légende.

Il a remporté la médaille d’or olympique en compagnie de Sebastien Lareau à Sidney en 2000. Il compte 91 titres sur le circuit de l'ATP, soit le deuxième plus haut total de l'histoire, tout juste derrière les frères Bob et Mike Bryan. Il a été couronné huit fois lors des tournois du Grand Chelem et il a gagné chacun d’eux au moins une fois. À son palmarès, vous pouvez ajouter 28 titres Masters, plus de 1000 victoires et quatre titres des finales de l'ATP.

Celui qui a aussi été numéro un mondial est sans aucun doute l’un des plus grands de son sport et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit admis au Temple de la renommée du tennis à Newport.

À voir dans la vidéo ci-dessus : reportage sur l'illustre carrière de Daniel Nestor.