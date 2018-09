Daniel Carlson coûte la victoire aux Vikings

Les Vikings du Minnesota ont eu deux chances de vaincre les Packers en prolongation, dimanche à Green Bay, mais chaque fois, leur botteur Daniel Carlson les a laissé tomber et ils ont dû se contenter d’un match nul de 29-29.

Après avoir créé l’égalité avec un peu de 30 secondes à écouler au temps réglementaire grâce à une passe de touché de Kirk Cousins à Adam Thielen et à un converti de deux points réussi, les Vikings ont tout mis en place pour décrocher la victoire.

Dès la première possession de la période supplémentaire, les visiteurs se sont avancés jusqu’à la ligne de 31 des Packers, mais Carlson a raté sa tentative de placement. Les Packers auraient ensuite eu une occasion de répliquer en attaque, mais les Vikings auraient tout de même été en bonne position. Carlson a récidivé de la ligne de 20 alors que les dernières secondes du match s’égrainaient.

Cousins convaincant

Même s’ils auraient certainement aimé se sauver avec une victoire au domicile de leurs rivaux de section, les Vikings peuvent être satisfaits du travail de Cousins, qu’ils ont embauché à gros prix sur le marché des joueurs autonomes.

Le quart a amassé 425 verges par la voie des airs avec quatre touchés et une interception. En plus de Thielen, Stefon Diggs (deux fois) et Laquan Treadwell ont capté ses relais payants.

Du côté des Packers, Aaron Rodgers a bien paru même s’il n’était pas remis à 100 % de la blessure au genou qu’il avait subie la semaine dernière. Il portait d’ailleurs une attelle au genou gauche pendant la partie. Il a complété 30 de ses 42 passes pour des gains de 281 verges et un touché.

L’ailier rapproché Jimmy Graham a été la cible favorite de Rodgers, lui qui a attrapé six ballons pour 95 verges.