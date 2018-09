Coupe Davis : Gasquet et Mahut s'inclinent

Nicolas Mahut et Richard Gasquet se sont tous les deux inclinés dimanche dans les deux derniers matchs sans aucun enjeu de la demi-finale de Coupe Davis face à l'Espagne après la victoire de la France samedi à Villeneuve d'Ascq.



Richard Gasquet a perdu face à Albert Ramos (1-6, 6-4 +14-12+ au super tie-break), et Mahut dans la foulée face à Marcel Granollers (7-6, 6-3 +13-11+ au super tie-break).



La France, qui ne connait pas encore son adversaire en finale (les Croates et les Etats-Unis sont à égalité 2-2, NDLR), ont donc officiellement gagné sur le score de 3-2 face aux Espagnols.

La finale de Coupe Davis se disputera du 23 au 25 novembre en France si la Croatie l'emporte, aux Etats-Unis si elle s'incline.