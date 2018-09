Tennis : Pauline Parmentier couronnée à Québec

La Française Pauline Parmentier a remporté la Coupe Banque Nationale de tennis, dimanche, à Québec, disposant en finale de l’Américaine Jessica Pegula en deux manches de 7-5 et 6-2.

Huitième tête de série de la compétition et 69e joueuse de la WTA, Parmentier a mis 1 h 26 min pour vaincre la fille de Terry et Kim Pegula, propriétaires des Sabres et des Bills de Buffalo.

La gagnante a réalisé quatre bris en 10 occasions et a concédé son service une fois. Malgré sa défaite, Pegula – 227e du circuit professionnel et issue des qualifications – a dominé 5-1 au chapitre des as.

«Je songeais à abandonner le tennis plus tôt cette année et je gagne deux tournois», a dit la gagnante, qui ne s'est pas gêné pour lancer un blasphème typiquement québécois.

Il s'agit du quatrième titre de sa carrière.

Parmentier a enlevé 72 points, comparativement à 63 pour son opposante.