Sean Couturier progresse rapidement

L’attaquant des Flyers de Philadelphie Sean Couturier a participé pleinement à une séance d’entraînement, samedi, et il s’attend à disputer une rencontre hors-concours dans les jours à venir.

Ayant subi une blessure au genou droit durant le Boot Camp de Québec le 10 août, le pivot de 25 ans a pris part à «des exercices rigoureux ainsi qu’à un match simulé» au complexe d’entraînement des Flyers situé à Voorhees, au New Jersey.

«Je ne pense pas du tout être revenu tôt, a-t-il affirmé au site NHL.com. Ça fait déjà cinq semaines. Je me sens bien, je crois être prêt à me mettre à l'épreuve pour voir comment je me sens. Et tout va bien jusqu'ici.»

«Je crois que c'est une question d'être intelligent et d'écouter son corps, a-t-il enchaîné. Je me sens bien, donc je vais pousser. Ils tentent de me retenir un peu, mais c'est ma compétitivité innée qui me motive à me pousser et voir comment je me sens.»

Couturier ne devrait pas affronter les Islanders de New York, dimanche. La saison passée, il a inscrit 31 buts et 45 mentions d’aide pour 76 points en 82 parties.