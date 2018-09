Les Dodgers dépassent les Cardinals

En défaisant les Cardinals par la marque de 17-4, samedi à St. Louis, les Dodgers de Los Angeles ont pris possession seuls de la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans la Ligue nationale.

Les Dodgers (82-67) ont maintenant un match d’avance sur les Cards (81-68) dans la course à la seconde position de meilleur deuxième.

La formation californienne s’est également rapprochée des Rockies du Colorado (81-66), qui affrontaient les Giants de San Francisco tard en soirée, et du premier rang dans la section Ouest.

Les Brewers de Milwaukee (85-63 avant leur duel de samedi soir) occupent pour leur part la première place parmi les équipes repêchées.

Puig en feu

La victoire de samedi a surtout été l’affaire de Yasiel Puig, qui a frappé la longue balle trois fois pendant la rencontre. Il a d’abord obtenu un circuit en solo en quatrième manche avant de propulser la balle dans les gradins en cinquième alors que Yasmani Grandal et Cody Bellinger étaient sur les sentiers.

Il a conclu son excellente journée de travail avec un autre coup de canon de trois points en huitième.

Manny Machado et Bellinger ont eux aussi envoyé la balle par-dessus la clôture dans la victoire. Ils ont respectivement amassé deux et six points produits.

Patrick Wisdom a été responsable de tous les points des favoris de la foule, lui qui a claqué un grand chelem en quatrième.

Sur le monticule, Rich Hill (9-5), qui a permis quatre points et deux coups sûrs en cinq manches, a été crédité de la victoire.

La défaite a été ajoutée à la fiche de son vis-à-vis, John Gant (7-6). Il a concédé six points et autant de frappes en lieu sûr en quatre manches et un tiers.

Les Dodgers ont remporté les trois premiers matchs de leur série de quatre contre les Cardinals. Ils tenteront de compléter le balayage dimanche.