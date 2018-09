Tennis : Jessica Pegula et Pauline Parmentier en finale à Québec

L’Américaine Jessica Pegula, issue des qualifications, a obtenu une place en finale de la Coupe Banque Nationale, samedi à Québec. Elle y affrontera la Française Pauline Parmentier.

La 227e joueuse au monde a battu sa compatriote Sofia Kenin, 67e raquette mondiale et cinquième tête de série à Québec, en trois manches de 4-6, 6-2 et 6-4.

Fille de Terry et Kim Pegula, propriétaires des Sabres et des Bills de Buffalo, Jessica Pegula a livré une bonne performance au service, réussissant 10 as et remportant 73 % des points lorsqu’elle a mis sa première balle en jeu. Son adversaire n’a gagné que 53 % des points en pareille circonstance.

La gagnante a obtenu cinq bris en 12 occasions. Kenin, pour sa part, a eu sept chances de voler le service de Pegula, mais elle n’y est parvenue qu’à trois reprises.

Plus tard dans la journée, Parmentier, 69e au monde et huitième tête de série, a vaincu la Britannique Heather Watson (107e) en trois manches de 5-7, 6-3 et 7-6 (5). Elle a notamment sauvé neuf balles de bris pendant le match.

Parmentier et Pegula n’ont croisé le fer qu’une fois en carrière, en 2012 à Marseille. La Française l’avant emporté devant les siens.