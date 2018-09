Autre semaine d'absence pour Le'Veon Bell

Les Steelers de Pittsburgh affronteront les Chiefs de Kansas City, dimanche, et Le’Veon Bell brille toujours par son absence.

Selon le réseau ESPN, le porteur de ballon étoile n’est ni dans les parages de l’équipe ni au complexe d’entraînement.

It's just after noon, and there's no sign of RB Le'Veon Bell at Steelers' headquarters. So he's off their depth chart, he's not at Steelers' complex and he's out for Sunday vs. KC.



Bell's lost revenue is now over $1.7 million for missing this season's first two games.