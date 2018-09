Amy Olson en tête, Brooke M. Henderson recule

La Canadienne Brooke M. Henderson s’est contentée d’un pointage de 72, un coup au-dessus de la normale, lors de la troisième ronde du Championnat Evian du circuit de la LPGA, samedi à Evian-les-Bains, en France, et elle accuse neuf coups de retard sur la meneuse, l’Américaine Amy Olson.

Cette dernière a remis une carte de 65 (-6) et se retrouve avec un cumulatif de 199 (-14) à l’aube de la journée finale de la compétition. Olson devance par deux coups la Sud-Coréenne Sei Young Kim (64). Mo Martin (69), également des États-Unis, est troisième avec un dossier de 203 (-10).

Occupant le 16e rang à égalité, Henderson a totalisé quatre bogueys et trois oiselets pendant sa ronde.

Ses compatriotes Alena Sharp (72) et Brittany Marchand (74) sont respectivement aux 39e et 62e échelons à 213 (N) et 219 (+6).

La détentrice du sommet du classement mondial du golf féminin, Sung Hyun Park, avait subi le couperet à mi-chemin de l’événement, vendredi.

Le tournoi offre une bourse globale de 3,85 millions $.