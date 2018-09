Weber s’attend à revenir en force

Tenu à l’écart du jeu jusqu’en décembre après avoir subi une opération à un genou cet été, le défenseur des Canadiens Shea Weber assure qu’il reviendra à son meilleur niveau lorsqu’il sera de retour sur la patinoire.

«J’ai confiance en mon corps en raison de ce qu’il a fait pour moi dans le passé», a-t-il révélé à Sportsnet, jeudi.

«Je crois que je peux revenir aussi fort, sinon plus fort qu’avant grâce à la réhabilitation et au fait que ces problèmes seront réglés, a ajouté le joueur de 33 ans. Souhaitons que ça me rende meilleur à long terme et que ça améliore ma résistance physique dans le futur.»

Opéré au ménisque du genou droit en juin, le natif de la Colombie-Britannique a avoué que les semaines suivant la procédure n’ont pas été faciles.

«Le plus dur, c’était de ne pas pouvoir mettre de poids sur ma jambe, a-t-il expliqué. J’allais m’entraîner et j’étais capable de faire certaines choses, mais il était difficile de ne pas être capable de faire tout ce que je peux normalement faire.»

Il a tout même trouvé le moyen d’impressionner son coéquipier Karl Alzner qui s’est entraîné avec lui à Kelowna, en Colombie-Britannique, cet été.

«Je n’ai pas vu beaucoup de gars qui sont bâtis comme lui, a admis Alzner. Je me suis entraîné avec lui et il était quand même le meilleur à plusieurs choses qu’on faisait, et il ne pouvait pas s’entraîner comme nous le faisions.»

Une fois de retour au jeu, Weber s’attend à avoir besoin de quelques matchs avant de retrouver le rythme de cette LNH de plus en plus rapide, mais il estime que son arrêt prolongé lui aura globalement fait du bien.

«Ça a certainement aidé mon corps à guérir à certains endroits où j’avais accumulé des douleurs au fil des années, a-t-il souligné. Le temps nous dira si tout ça aura été bénéfique.»